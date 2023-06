Nigeriano di 42 anni muore annegato nel torrente Val Lesina ad Andalo Valtellino

ANDALO VALTELLINO (Sondrio)

Un 42enne straniero, secondo le prime informazioni originario della Nigeria, residente in zona, è morto nella serata di ieri nelle acque del torrente Val Lesina che divide l’abitato di Andalo Valtellino da quello di Delebio. Attorno alle 21 gli amici che erano con lui, non vedendolo riemergere da una pozza profonda in cui si era tuffato, hanno lanciato l’allarme ai Vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno, accorsi sul posto coi sanitari di un’ambulanza e un’automedica.

I pompieri sono riusciti a riportare a riva lo straniero, ma per lui non c’è stato nulla da fare nonostante i ripetuti tentativi di rianimarlo sul posto da parte dei sanitari. I carabinieri hanno informato il magistrato di turno della Procura di Sondrio che ha autorizzato la rimozione del cadavere. La tragedia è avvenuta in luogo già teatro, in un recente passato, di analoghi drammi con vittime giovani nordafricani in cerca di frescura dall’afa estiva.

Michele Pusterla