Nell’auto aveva 1,5 kg di hashish: arrestato 32enne a Bergamo

Almenno San Bartolomeo (Bergamo), 19 maggio 2025 – Un uomo di 32 anni di nazionalità marocchina è stato arrestato lo scorso 14 maggio dai carabinieri della stazione di Almenno San Salvatore, in provincia di Bergamo. Per il giovane l’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Stando a quanto riportato i militari hanno fermato l'uomo ad Almenno San Bartolomeo (in provincia di Bergamo) e, insospettiti dal suo atteggiamento, hanno deciso di perquisirne l’automobile.

La perquisizione ha permesso di rinvenire 15 panetti di hashish per un peso complessivo di 1,5kg. L'uomo, su disposizione del Pubblico Ministero, è stato tradotto al carcere di Bergamo. Il 17 maggio, in occasione della convalida dell'arresto, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto per l'indagato il divieto di dimora nella provincia di Bergamo.