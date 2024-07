Nicole Berlusconi indagata per diffamazione per le accuse di maltrattamenti a un maneggio: rischia il processo

Il pubblico ministero della Procura di Bergamo Giancarlo Mancusi ha chiesto il rinvio a giudizio di Nicole Berlusconi, nipote dell’ex leader di Forza Italia, fondatrice di una onlus animalista, in relazione alle accuse di maltrattamento di animali che la donna, nell’aprile 2023, avrebbe rivolto al centro ippico di Mapello, poi risultate infondate e prive di rilevanza penale e quindi archiviate dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bergamo Federica Gaudino dopo pochi mesi, nel luglio 2023.

Ma il danno d’immagine per il centro ippico bergamasco era stato notevole. Ora quelle accuse hanno fatto finire in tribunale in veste di indagata la nipote di Silvio Berlusconi, figlia del fratello Paolo. L’udienza preliminare è stata fissata per il 28 gennaio 2025.

Secondo la ricostruzione della Procura di Bergamo, Nicole Berlusconi avrebbe effettuato riprese e fotografie all'interno del centro ippico, dove era rimasta “contro l'espressa volontà” della presidente. La donna è inoltre accusata di calunnia, perché, con denuncia querela presentata in Procura “accusava falsamente” la presidente “sapendola innocente, del delitto di maltrattamento di animali, al solo scopo di impedirle la regolare conduzione del centro ippico”.

Infine, l'accusa di diffamazione per i post sui social e su un sito internet con cui “offendeva l'onore e la reputazione” di chi presiedeva il centro.Il caso era esploso sui social e i proprietari del centro ippico erano stati oggetto di minacce. Per questo per due persone è stato chiesto il rinvio a giudizio per minacce. L'inchiesta condotta dai carabinieri forestali e da Ats Bergamo non aveva rilevato nulla di penalmente rilevabile ed era stata archiviata nel giro di poco tempo.