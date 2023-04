Mapello, 35 cavalli denutriti e infestati dai pidocchi: la denuncia della onlus di Nicole Berlusconi

Circa 35 cavalli che sarebbero costretti a vivere in precarie condizioni, denutriti, privi di cibo e lettiera, chiusi nelle stalle, sdraiati sui propri escrementi, infestati dai pidocchi, il poco fieno presente ammuffito. È la situazione denunciata all’interno di una struttura ippica di Mapello dagli animalisti del Progetto Islander, onlus fondata da Nicole Berlusconi, nipote del Cavaliere, associazione che ha come principale attività la riabilitazione psico-fisica degli animali che sono stati sequestrati dopo essere stati maltrattati e poi dati in affido o in adozione.

La denuncia degli animalisti

"Lo stato di carenza di igiene, di malnutrizione e incuria era subito evidente - sottolineano gli animalisti – e abbiamo pertanto richiesto l’intervento dei carabinieri per autorizzare i veterinari a prestare soccorso agli animali".

Minacce e replica

I proprietari della struttura, che hanno ricevuto pesanti insulti e anche diverse minacce, per il momento preferiscono non rilasciare commenti e dichiarazioni. Si limitano a sottolineare che la situazione è totalmente diversa da quella denunciata dall’associazione Progetto Islander . Sarebbero, infatti, soltanto quattro i cavalli finiti sotto osservazione.