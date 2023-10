Muore sotto un Tir sull’autostrada A4

Dramma nella notte tra lunedì e martedì in A4, tra i caselli di Desenzano e Brescia Est. Un ventisettenne è stato falciato da un Tir in transito e non ha avuto scampo. Un suicidio, hanno scoperto gli agenti della Polstrada di Verona Sud, competenti per il tratto autostradale. Il giovane, originario di Castiglione delle Stiviere (Mn) e di casa a Montichiari, poco prima delle tre ha accostato l’auto in una piazzola di sosta, è uscito e si è lanciato sotto il mezzo pesante. A inquadrarlo, le telecamere. Sulla vettura del ragazzo gli investigatori hanno rinvenuto numerose confezioni di anti-depressivi. Sotto shock il camionista, che non ha potuto far nulla per evitare l’investimento.