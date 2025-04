Muore in moto a 22 anni. Era a 500 metri da casa

Ancora sangue sulle strade bergamasche. La mattina del giorno di Pasqua un ragazzo di 22 anni di origini boliviane, Roy Caleb Soliz Omonte, ha perso la vita a Bergamo, in via Broseta, a due passi dal centro cittadino, dopo aver perso il controllo della sua Vespa 125 e aver battuto la testa contro il cordolo di un’aiuola. All’arrivo dei soccorsi il giovane era ancora vivo, ma è deceduto poco dopo il suo ricovero in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L’incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino. Stava tornando a casa dopo una serata con gli amici. Era a 500 metri casa. Roy Caleb Soliz Omonte era cresciuto a Bergamo, dove si era trasferito in tenerà età. "Si era diplomato all’istituto Galli - spiegano affranti i parenti -, poi aveva trovato lavoro in un negozio di abbigliamento sportivo all’Oriocenter. La sua più grande passione era l’Inter. Era la sua vita". M.A.