Mozzo, lite tra fratelli: morto il maggiore di 31 anni. Ora l’accusa è omicidio volontario

Bergamo, 30 giugno 2023 – E’ morto l'uomo di 31 anni che era ricoverato in gravi condizioni da domenica scorsa in seguito a una violenta lite in casa con il fratello di 26 anni, avvenuta a Mozzo.

I due avevano litigato prima in una discoteca e poi, verso le 6 del mattino, nella loro casa di Mozzo, dove vive anche la madre: il fratello maggiore aveva riportato un trauma cranico e altre lesioni ed era stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Seriate. Oggi il decesso.

Il più giovane, invece, dopo il litigio era stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di tentato omicidio. Ora l'accusa diventa di omicidio volontario. La Procura di Bergamo ha disposto l'autopsia.