Monza, questa volta basta un punto . Il Bologna ci prova di più, ma è 0-0

di Michael Cuomo

Spettacolo infinito, ma zero gol. Bologna e Monza lasciano l’amaro in bocca ai buongustai del pallone dividendosi la posta in palio e non facendosi male. Non perché non ci abbiano provato, ma perché le loro intenzioni sono andate a sbattere sulle qualità dei giocatori senza trovare lo spazio giusto per segnare. Il duello totale e continuo che si gioca uomo a uomo, a tutto campo, Palladino sceglie di giocarlo irrobustendo il centrocampo: dentro Akpa Akpro e Bondo insieme, con Pessina avanzato sulla linea dei trequartisti dove trova spazio a sinistra Zerbin. Così Andrea Carboni ha un sostegno in più visto il cliente scomodo, Orsolini, che infatti è quello che più di tutti ha messo in difficoltà Di Gregorio: prima su calcio piazzato, poi il portierone è straordinario a braccio sinistro teso e mano aperta a dirgli di no dopo un assolo dalla fascia. Sempre da un mancino arriva la prima occasione del Monza, in avvio di ripresa, ma la mezza rovesciata di Colpani è alta da ottima posizione. I ritmi sono alti e la partita vivace, ma anche nervosa: così La Penna è costretto agli straordinari e poco dopo la mezz’ora i cartellini gialli estratti sono già 2 per parte. A fine partita ne avrà sventolati 7. L’occasione era ghiotta, servita da Torino: il pari nel derby della Mole aveva dato nuovi stimoli di classifica a Thiago Motta e Palladino, che hanno battagliato sfruttando ogni sfumatura del calcio moderno. Il solito Bologna, spinto dalla fantasia di Orsolini e Zirkzee con la fisicità del 9 a calamitare l’interesse avversario aprendo spazi per tutti, dall’altra parte il Monza in gestione e ripartenza, andando i superiorità numerica dalle iniziative dal centro di Akpa Akpro e provando il forcing nel finale con Djuric e Colombo in coppia. Al Bologna qualche rimpianto, per il Monza finirà con zero tiri in porta e un grande Di Gregorio, ma con orgoglio e consapevolezza alle stelle per una prova di forza grande così.