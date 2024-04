Monza, assalto a Perugia. Eccheli alza l’asticella:: "Essere qui non ci basta"

Terzo ma non ultimo atto della finale scudetto e già questa è una notizia per la Mint Vero Volley Monza che domenica scorsa ha battuto al tie-break in gara-2 tra le mura amiche di un’Opiquad Arena tutta esaurita la Sir Susa Vim Perugia pareggiando i conti di una serie più equilibrata di quanto si potesse prevedere. Stasera dunque in ogni caso non si assegnerà il tricolore ma una delle due squadre farà un bel passo avanti garantendosi il match point.

I ragazzi del Consorzio hanno già fatto un’impresa da annali eliminando alla bella la Cucine Lube Civitanova e l’Itas Trentino ma ora si trovano in una condizione nuova: contro i marchigiani infatti avevano vinto le prime due sfide mentre contro i campioni d’Italia le avevano perse finendo spalle al muro prima di trionfare.

Questo 1-1 con sui si torna a giocare al PalaBarton è comunque più che positivo per i brianzoli che hanno messo ancora più pressione sui campioni del mondo, sconfitti nonostante una grande prestazione uscendo dalla panchina del cubano naturalizzato polacco Wilfredo Leon.

Perugia in casa, sostenuta dai suoi caldissimi tifosi, cercherà di tornare subito al successo anche se ha ormai chiaro che dovrà dare più del 100% contro una rivale che non va mai al tappeto, come ha sottolineato anche il libero Massimo Colaci: "Gara-3 di stasera sarà molto importante ed ovviamente vincerla lo sarà in egual modo. Dovremo fare qualcosa in più rispetto a gara-2, credo che in ogni fondamentale si possa crescere, dal servizio alla ricezione e ad alcuni colpi in attacco. Non serve fare cento palloni meglio, serve farne meglio uno a testa e la partita cambia".

Dall’altra parte coach Massimo Eccheli ha mantenuto come sempre la calma, pur sapendo che i suoi ragazzi potrebbero davvero compiere una impresa con pochi eguali nella storia di questo sport. "Giocheremo gara 3 della finale Scudetto in un campo caldissimo contro un team fortissimo e costruito per competere ai massimi livelli. Questo, però, non deve distoglierci dal nostro obiettivo principale, che è quello di voler giocare con la massima intensità ogni singola azione del match, sputando sangue su ogni palla. Ci stiamo preparando per essere pronti a questa nuova, durissima battaglia".

I riflettori stasera saranno puntati sull’ex Oleh Plotnytskyi che dopo la deludente prestazione di domenica con soli 4 punti a referto e la sostituzione dovrebbe tornare titolare in diagonale con Kamil Semeniuk.

Pochi dubbi anche dall’altra parte con Monza che dovrebbe essere confermata nella conformazione con i tre schiacciatori e in particolare Eric Loeppky al posto di Arthur Szwarc.

Inamovibili al centro Gianluca Galassi e Gabriele Di Martino, inseriti insieme al libero Marco Gaggini nela lista dei 30 convocati della nazionale italiana maschile che saranno utilizzabili per la Volleyball Nations League 2024.

Un bel riconoscimento per tutta la squadra rivelazione di questa stagione che l’anno prossimo non potrà contare su molti dei protagonisti di questa esaltante cavalcata ma che volterà pagina, affidandosi all’esperienza di Osmany Juantorena (colpo ufficializzato dalla presidente Alessandra Marzari) e a nuovi promettenti giovani pronti a ripercorrere le orme incancellabili di Ran Takahashi e compagni.