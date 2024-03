Molteni è sul podio ma in questa stagione troppi alti e bassi

Secondo podio stagionale e sesto in assoluto per Nicolò Molteni nella discesa maschile di Kvitfjell (Nor) che ha chiuso la stagione di Coppa Europa. Il ventiseienne alpino di Cabiate (Mb), che alla fine dello scorso mese di gennaio si era imposto nella discesa di Tarvizio, ha raggiunto il secondo posto nella gara vinta dallo svizzero Livio Hiltbrand con il tempo di 1’30’’48, giungendo al traguardo con un ritardo di 41 centesimi, mentre il terzo gradino del podio è andato a Marco Pfeiffner del Liechtenstein. Il piazzamento permette a Molteni di risalire fino al sesto posto della classifica di specialità, non sufficiente tuttavia per ottenere il posto fisso nella prossima edizione della Coppa del mondo di specialità, riservata ai migliori tre veloci. Tuttavia riscatta un’annata che gli ha regalato poche soddisfazioni in Coppa del mondo, dove non è mai riuscito riuscito a entrare in zona punti, pur avendo partecipato a undici gare. Bene anche il bormino Pietro Zazzi, piazzatosi al dodicesimo posto a 82 centesimi, mentre Giovanni Franzoni non è andato oltre il diciassettesimo posto a 95 centesimi e adesso è settimo nella generale, anche se il bresciano concentrerà tutte le residue energie nel supergigante odierno. Silvio De Sanctis