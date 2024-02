Molestie sui mezzi pubblici, cosa fare se sei vittima o testimone: il vademecum di ‘Marta’

Bergamo, 17 febbraio 2024 – Si chiama 'Marta’, come la studentessa che nel novembre del 2022 venne molestata sull'autobus mentre era diretta a Bergamo, la campagna di sensibilizzazione contro molestie e atti violenti sui mezzi pubblici promossa dall'Agenzia del trasporto pubblico locale di Bergamo e provincia.

La campagna offre all'utenza dei vademecum con alcuni consigli utili su come comportarsi nel caso in cui sia vittima o testimone di atti violenti o molestie sui mezzi pubblici. Questi vademecum sono disponibili sul sito del progetto ed è possibile accedervi anche da appositi QR code presenti nelle comunicazioni esposte sui mezzi del trasporto pubblico e divulgati sul web e sui canali social di tutti i partner del progetto.

Realizzata dallo studio di comunicazione Woodoo Studio, per mano dell'illustratrice Giulia Boccalero, la campagna è caratterizzata da una palette di colori impattante e un linguaggio visivo immediato, una scelta fatta per 'parlare’ in modo diretto, soprattutto ai più giovani. Si tratta di un progetto multi-partner, con il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Bergamo e Comune di Bergamo, supportato anche da tutte le aziende del trasporto pubblico - Arriva, Atb, Autoguidovie, Locatelli, Teb, Sai Treviglio, Visinoni e Zani -, che hanno messo a disposizione i mezzi per la diffusione della campagna.

Marta, la campagna di sensibilizzazione sui mezzi pubblici

Ecco il vademecum

Cosa fare in caso di molestia sessuale su un mezzo pubblico

SEI SEI VITTIMA

1) Rimani calma/o --> sii diretta/o, invita il molestatore a toglierti le mani di dosso

2) Allontanati --> spostati in un luogo sicuro, in una zona più affollata del mezzo o vicino al conducente. Informa immediatamente l’autista descrivendo l'incidente in modo chiaro;

3) Chiedi aiuto --> non isolarti, cerca le persone intorno a te e fai notare la situazione. Non esitare ad alzare la voce per richiamare l’attenzione

4) Memorizza i dettagli --> se possibile presta attenzione all'aspetto dell'aggressore, memorizza i dettagli. Queste informazioni possono essere utili nelle fasi successive

5) Denuncia l'incidente --> non esitare a denunciare l'incidente alle autorità locali, chiama il numero 112

6) Chiama il 1522 --> rivolgiti al numero gratuito 1522 attivo 24 h su 24 dove operatrici specializzate accoglieranno le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking

7) Racconta l'accaduto --> se l'esperienza ti ha causato stress o disagio, cerca supporto psicologico. Parla con amici, familiari o professionisti per elaborare l'accaduto e gestire le emozioni

8) Non è colpa tua --> ricorda che la colpa è sempre dell'aggressore e non tua. Cerca sostegno da amici, familiari o professionisti per affrontare le conseguenze emotive

SE SEI TESTIMONE

1) Non fare finta di niente --> il tuo intervento può essere fondamentale: non fare finta di niente

2) Fai spazio alla vittima --> permetti alla vittima di allontanarsi dal molestatore ad esempio frapponendoti tra di loro e chiedile se va tutto bene. Agisci sempre in sicurezza

3) Non essere violento/a --> non assumere atteggiamenti o comportamenti violenti in risposta all'accaduto e concentrati sul sostegno alla vittima

4) Avvisa l'autista --> informa il/la conducente di quanto sta accadendo, avviserà a sua volta le autorità competenti

5) Richiama l'attenzione --> più persone sono informate della situazione, maggiore sarà la probabilità di fermare l'aggressione e proteggere la vittima

6) Avverti le autorità --> quando l'aggressione persiste avvisa le forze dell'ordine al numero 112 e fornisci loro una descrizione accurata dell'accaduto

7) Documenta --> se possibile e senza mettere a rischio la tua sicurezza, documenta l'accaduto con il tuo telefono e memorizza l'aspetto dell'aggressore, l'ora e altri dettagli. Questi dati possono essere utili nelle fasi successive