Missione Trento per l’Olimpia Milano ma pesa l’Eurolega

Dove trovare energie nascoste, ma fondamentali l’Olimpia Milano che oggi pomeriggio alle ore 17 sarà sul campo di Trento per giocare l’ultima giornata dell’andata. Dopo la vittoria di contro il Bayern, ma senza pensare troppo alle delicate sfide del 9 e dell’11 in Eurolega, l’Armani si trova con una missione da compiere: qualificarsi alla Coppa Italia. Inaspettato doverlo fare all’ultimo turno, complicato doverlo sul campo di una più belle realtà del campionato, ma necessario per non rischiare una magra figura. Lo scenario è piuttosto semplice: se Milano vince è sicura della qualificazione e sarà da verificare solo la posizione, se perde deve sperare che non ci sia una vittoria contemporanea di Scafati e Pistoia. Intanto i biancorossi si coccolano la crescita di Giordano Bortolani, la guardia del 2000 che è stato grande protagonista della settimana europea, che fu allenato nelle giovanili proprio dall’attuale coach di Trento Paolo Galbiati: "Se ha voglia di impegnarsi e lavorare può diventare davvero un bel giocatore. Vorrei ancora un po’ più carattere" lo descrive coach Messina (nella foto). Grande ex anche Diego Flaccadori, anche lui capace di costruirsi un bello spazio nelle ultime settimane in biancorosso, mentre a Trento giocano i bi-scudettati Alviti e Biligha. Sandro Pugliese