Miss Italia va a canestro con Varese. Alice Sabatini: "Mi mancava tanto giocare"

La Pallacanestro Femminile Varese ha accolto una nuova stella nel suo firmamento: Alice Sabatini, già nota al grande pubblico per aver vinto la 74esima edizione di Miss Italia nel 2015, si unisce alla squadra di Serie B, ritornando così alle competizioni dopo sei anni di pausa.

Nata a Orbetello nel 1996 e cresciuta cestisticamente a Santa Marinella, Sabatini ha una lunga storia con il basket, avendo esordito in Serie A2 e giocato la sua ultima stagione in Serie B nel 2017/18.

La sua passione per il basket non è mai sfumata, nonostante il lavoro di modella e le esperienze televisive come inviata per Eurosport.

Sabato, Sabatini ha fatto il suo debutto con la maglia neroargento numero 5 della Pallacanestro Femminile Varese, contribuendo alla vittoria casalinga per 87-65 contro l’Ardor Bollate con 2 punti, entrambi realizzati ai liberi.

La sua emozione per il ritorno è palpabile: "Sono felice di essere tornata a far parte di una squadra. Sono passati 6 anni da quando non gioco una partita; il basket mi mancava. Non avevo più provato a cercare una squadra a causa del lavoro che spesso mi porta anche fuori dall’Italia. Quando ho ricevuto la chiamata da Fabio, ero un po’ incredula ma, appena ho ripreso la palla in mano, ho capito quanto mi mancasse. Sono felice di far parte di questa squadra; le ragazze sono davvero molto carine e mi hanno accolta bene sin dal primo giorno. Non avevo più provato a cercare una squadra a causa del lavoro che spesso mi porta anche fuori dall’Italia" ha dichiarato Sabatini prima del match. Alice è residente a Origgio insieme al futuro marito Gabriele Benetti - giocatore della JuVi Cremona.

"Ci fa molto piacere avere Alice con noi" racconta invece il GM del club biancorosso Fabio Pozzi, "già da qualche settimana si allenava con noi, si è subito ben inserita e ora siamo ben contenti di poterla avere a disposizione anche durante le partite".

