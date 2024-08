Milano-Parigi. Anche Feralpi per l’inclusione

Promozione dello sport, il benessere, l’inclusione: sono queste le tre direttrici che hanno portato Feralpi Group a supportare attivamente l’iniziativa Dash to Paris, un tour sportivo a scopo benefico che, tra Italia e Francia, ha coinvolto sul campo atleti professionisti e non, aziende e organizzazioni. L’evento è stato organizzato dall’agenzia MYM, società benefit che è guidata dall’atleta paralimpica Veronica Yoko Plebani, presente nella nazionale azzurra. Il tour sportivo, che si è svolto dal 23 al 28 agosto, è stato suddiviso in sei tappe, nelle quali gli atleti e le atlete rappresentanti delle aziende si sono messi in gioco praticando tre diverse discipline: corsa, ciclismo e nuoto hanno caratterizzato in più step le varie tappe. Dalla partenza del 23 agosto, dall’Arena Civica di Milano, i partecipanti hanno trovato il loro traguardo a Parigi, nel giorno della cerimonia inaugurale dei Giochi Paralimpici 2024. Feralpi Group ha sostenuto l’iniziativa anche schierando sul campo uno dei suoi ambasciatori sportivi, Cesare Pasini, vicepresidente di Gruppo, che ha preso parte all’iniziativa. "Ciò che caratterizza un sogno – ha commentato Pasini, che è anche presidente del Gruppo Ciclistico Feralpi e parte attiva della Feralpi Triathlon – è la sua capacità di essere accessibile a tutti. Con il nostro contributo vogliamo fare in modo che tante persone possano inseguire il sogno olimpico o anche solo realizzarsi attraverso lo sport che più amano". Una parte dei proventi sarà devoluti alle associazioni art4sport e Obiettivo3, per l’inclusione delle persone con disabilità nella società e nel mondo sportivo. Tanti anche i dipendenti, amici e simpatizzanti di Feralpi che hanno partecipato tramite un’app.

F.P.