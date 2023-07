"MILANO: Acquisti rimandati ai saldi, avvio soddisfacente dei consumi in Lombardia" - Confimprese: analisi dei dati sull'andamento dei consumi in Lombardia nel primo semestre del 2022. La Lombardia ha registrato una crescita modesta dei consumi a giugno, ma i saldi estivi hanno avuto un buon avvio e le previsioni per il semestre sono positive. Il settore altro retail ha messo a segno crescite fino al +20%, Milano +19,67%. Turisti stranieri, soprattutto americani, contribuiscono ad alzare lo scontrino medio.