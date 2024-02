Milan-Fiorentina, 2-2 e rimpianti . Nerazzurre sorprese dal Como 2-3

Vittoria mancata per il Milan Femminile che, ieri pomeriggio, al Puma House of Football non è andato oltre il pareggio contro la Fiorentina, terza forza del campionato: 2-2 il risultato finale con le rossonere brave a passare per due volte in vantaggio grazie alle reti di Dubcova e Staskova, ma che si sono fatte rimontare altrettante volte dagli acuti di Jonogy e Agard. Nonostante le tante occasioni create e l’atteggiamento giusto messo in campo, le padrone di casa sono incappate, dunque, nel secondo pareggio consecutivo dopo quello a reti bianche in casa del Pomigliano: ora la concentrazione deve andare al match di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia previsto martedì alle ore 17 in casa contro il Sassuolo (3-0 in favore delle rossonere nella sfida di andata).

Il derby lombardo di ieri tra Inter e Como, invece, ha visto le ospiti espugnare l’Arena Civica di Milano in rimonta per 3-2: le nerazzurre sono passate in vantaggio al 27’ con Lina Magull. Le comasche hanno riportato la bilancia in parità con Kajan, abile a bissare a inizio ripresa con una punizione di sinistro che ha trafitto Cetinja. L’Inter ha poi trovato il 2-2 con Cambiaghi ma a siglare la vittoria del Como ci ha pensato l’inzuccata di Karlernas. Da registrare l’esordio da subentrata di Anna Maria Serturini: la centrocampista classe ‘98 ha lasciato la Roma firmando con il club di viale della Liberazione un contratto fino al 30 giugno 2026. Martedì il secondo round dei quarti di Coppa Italia in casa della Fiorentina 15 (2-2 all’andata). Ila.Ch.