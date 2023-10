Medici di base dimezzati. Via alla petizione

SORISOLE

Più di 650 firme in meno di due giorni. A Sorisole i pensionati della Fnp Cisl, in collaborazione con l’Associazione pensionati di Petosino, hanno organizzato una petizione per sollevare la questione della medicina territoriale. Con l’inizio di ottobre, infatti, fa sapere il sindacato, il paese, e con esso le frazioni di Petosino e di Azzonica, per un totale di circa 6mila persone, si è ritrovato senza due dei quattro medici in servizio sul territorio. Gli stessi hanno trovato spazio all’interno del proprio ambito territoriale spostandosi a Torre Boldone e obbligando così tutti i loro pazienti che non hanno trovato sostituti a sobbarcarsi una trasferta di oltre 10 chilometri. Intanto, a centinaia hanno raccolto l’invito di Fnp a richiedere l’intervento di sindaco, Ats e Asst perché si ripristini il più tempestivamente possibile il servizio dei medici di medicina generale. "Considerando che la situazione coinvolge soprattutto la parte più anziana e fragile di questa comunità – dice Marco Poleni, della sezione Fnp di Almè -, abbiamo ritenuto necessario che i responsabili del territorio e dei servizi di assistenza medica si facessero carico di trovare una soluzione rapida positiva e duratura a questo problema, che tra l’altro non arriva nemmeno inaspettato. Possibile che in tutto il territorio non si sia trovata un’alternativa perseguibile?". A centinaia hanno raccolto l’invito di Fnp a richiedere l’intervento del sindaco, Ats e Asst. "La medicina territoriale è un bene prezioso – spiega Giacomo Meloni, segretario generale Fnp Cisl Bergamo -, che tutti nel proprio ruolo devono concorrere a salvaguardare". F.D.