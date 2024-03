Maxi-esercitazione sulla neve fresca per i Vigili del fuoco

Grandi manovre sotto la neve al Pian delle Betulle. Una trentina di operatori speleo alpinistico fluviali dei Vigili del fuoco di Lecco hanno partecipato ad una sessione di addestramento sulle piste e sugli impianti di sci dei Pian delle Betulle. Hanno simulato il soccorso di sciatori rimasti bloccati sulla seggiovia e la ricerca di escursionisti travolti da valanghe. Si sono inoltre esercitati all’utilizzo di artva, pale e sonde, sempre per la ricerca di dispersi sotto le slavine e hanno ripassato le tecniche di autosoccorso. Durante la sessione sono intervenuti pure i Draghi lombardi del 115. Le esercitazioni sono state molto simili a scenari veri, per le abbondanti nevicate degli ultimi giorni. Sono una trentina appunto i vigili del fuoco certificati come soccorritori speleo alpino fluviali.