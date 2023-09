Lutto in Comune per la morte di Matteo Tasca

BOTTANUCO

Aveva 35 anni Matteo Tasca, ed era un consigliere comunale di Bottanuco, eletto nella lista "Comune aperto". Sposato, era anche un artigiano, ieri mattina stava lavorando sul tetto di un’abitazione, a Tavernola Bergamasca, quando è stato stroncato da un malore. "Addolorati e increduli, annunciamo la prematura scomparsa del consigliere comunale Matteo Tasca – così lo ricorda il Comune di Bottanuco sulla pagina Facebook - Ci stringiamo alla moglie e ai familiari in questo tragico momento. La data delle esequie verrà successivamente comunicata". Per il sindaco Rossano Pirola non era "solo" un consigliere, con cui aveva vinto le elezioni nel 2016 ed era stato riconfermato nel 2021: "Matteo era anche un amico, ho sposato io lui e Giada, nel 2019. Era appassionato di bici, moto, andava in montagna. Atletico, non stava mai fermo". In un post per le elezioni comunale dell’ottobre 2021, si presentava così: "Ciao a tutti, mi chiamo Matteo Tasca e ho 33 anni. Abito a Bottanuco da sempre, lavoro come artigiano lattoniere e da qualche anno sono sposato con Giada. Ho due cagnolini, Chichi e Charlie, che mi fanno compagnia ormai da più di 10 anni. Ho varie passioni, tra cui la fotografia e la moto, ma in questi ultimi anni, con alcuni amici, sono riuscito a ritrovare di nuovo una passione rimasta un po’ in ombra ma che è nata molti anni fa nella ben nota località di Pagliari, cara a molti giovani e non di Bottanuco: la montagna. Dopo 5 anni sono di nuovo qui con Comune Aperto perché quello che mi aveva colpito allora è ancora presente: primo fra tutti la capacità del gruppo di accogliere idee diverse". F.D.