Lusinghe alla vicina fino alla violenza sessuale. In prigione a 64 anni

VERDELLO (Bergamo)Per mesi l’ha coperta di lusinghe e complimenti, poi è scattata la violenza. È in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria, il sessantaduenne di Verdello arrestato per violenza sessuale aggravata nei confronti della giovane vicina di casa. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Bergamo è stata eseguita lunedì dai carabinieri di Verdello nei confronti del pensionato ritenuto responsabile di reiterati comportamenti molesti, culminati in una violenza sessuale. Le indagini sono scattate in seguito alla denuncia della vittima e hanno permesso di ricostruire una condotta persecutoria protratta per mesi. Il sessantaduenne infatti cercava frequentemente un contatto con la ragazza nel cortile condominiale, rivolgendole lusinghe e attenzioni sempre più insistenti. Poi l’uomo, con la scusa di offrire un passaggio alla giovane incontrata per strada, l’ha portata in un’area isolata e ne ha abusato. La ragazza, accompagnata dai genitori, si è presentata in caserma a sporgere denuncia. Grazie a un’indagine celere e scrupolosa, il quadro probatorio ha portato all’arresto per violenza sessuale aggravata.

Francesco Donadoni