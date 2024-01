Lumezzane dei miracoli sfida il Fiorenzuola

LUMEZZANE (Brescia)

Dopo il successo di prestigio nel match casalingo con il Vicenza, oggi il Lumezzane è chiamato a superare un vero e proprio esame di maturità. La squadra di mister Franzini, in effetti, dovrà rendere visita ad un Fiorenzuola che si trova in una posizione assai difficile ed ha grande fame di punti. Al di là dei numeri della classifica, dunque, un nuovo, insidioso impegno per la formazione valgobbina, che al momento naviga in zona play off, ma l’allenatore rossoblù preferisce guardarsi alle spalle e cercare di mettere al sicuro il prima possibile l’obiettivo fondamentale di questa stagione, la permanenza nella serie C appena ritrovata.

"Ci apprestiamo ad affrontare due partite che possono fungere spartiacque da spartiacque per il raggiungimento della salvezza. Con Fiorenzuola ed Alessandria sono scontri diretti e delicati. La prima gara con i rossoneri non sarà affatto semplice. Sono in ripresa e stanno vivendo un buon momento dopo il ritorno di Tabbiani, che ha allenato a lungo i rossoneri e conosce bene l’ambiente. Noi rimaniamo concentrati sull’incontro che si giocherà in Emilia. Fa piacere che la piazza stia ritrovando entusiasmo grazie ai nostri risultati, ma noi restiamo con i piedi ben piantati per terra, senza farci condizionare".

Concentrazione e determinazione, infatti, sono le parola d’ordine per la compagine valgobbina (oggi alle prese con le sole assenze di Troiani e Regazzetti), che deve riproporre a Fiorenzuola la prova attenta e volitiva che ha reso possibile ribaltare la situazione con il blasonato Vicenza, così da cogliere tre punti che hanno fatto vedere che questo Lumezzane, oltre a tenere sempre d’occhio la salvezza, ha la concreta possibilità di alzare l’asticella delle ambizioni.

LUMEZZANE: (4-3-3): Filigheddu; Pisano, Pogliano, Dalmazzi, Righetti (Parodi); Moscati, Pesce (Taugourdeau), Ilari; Spini, Gerbi, Cannavò. All: Franzini.

Luca Marinoni