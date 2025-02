L’operaio ucciso da un bullone. Una perizia sul macchinario

Una morte incredibile. Quel bullone, "sparato" dal macchinario come un proiettile che lo ha colpito alla testa. Sull’incidente avvenuto mercoledì pomeriggio ai Vivai Cattaneo a Valbrembo costato la vita Manuel Vargiu – 45 anni, residente a Ponteranica, sposato e padre di un ragazzo di 17 anni –, il pm Mancusi ha aperto un fascicolo per omicidio colposo (al momento senza indagati) e nelle prossime ore conferirà l’incarico al medico legale per effettuare l’autopsia. Sarà inoltre nominato un consulente per accertamenti sul macchinario (posto sotto sequestro) e sulla dinamica. Il bullone killer non è stato trovato. Il macchinario in questione è un vecchio tritalegna con anni di utilizzo. Il vivaio lo aveva acquistato qualche giorno prima. E secondo le prime informazioni, Manuel Vargiu quel giorno si era limitato ad accertarsi che quel tritalegna funzionasse. Ha spinto il bottone dell’avvio e subito è schizzato il bullone. Secondo i sindacati il settore agricolo resta tra quelli con il più alto rischio di infortuni. "La morte di Manuel – sono ancora i sindacati – si aggiunge a un bilancio già drammatico: nel 2024 in provincia di Bergamo sono stati 18 i lavoratori che hanno perso la vita". F.D.