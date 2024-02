Lombardia, smog alle stelle. Oggi scattano i primi divieti

Primi provvedimenti per cercare di allentare la morsa dello smog. Sulla base dei valori di Pm10 rilevati nella giornata di domenica e delle previsioni meteorologiche che per i prossimi giorni non lasciano intravvedere sostanziali modifiche o l’arrivo di pioggia, da oggi – e per i prossimi giorni – scattano le misure temporanee di primo livello nelle province che hanno raggiunto almeno il 4 giorno consecutivo di superamento dei limiti: Milano,

Monza, Como, Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona, Lodi e Pavia. Tra le limitazioni previste il divieto di circolazione in tutti i giorni della settimana dalle 7.30 alle 19.30 di mezzi fino a euro 1 benzina e fino a euro 4 diesel nei Comuni con oltre 30mila abitanti. Inoltre il divieto di accendere fuochi all’aperto e di utilizzare stufe a legna fino a tre stelle. Il 30 gennaio scorso analogo provvedimento era scattato in sei province, questa volta sono otto le realtà interessate.

Nonostante questo, l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione, sottolinea che "le misure sul miglioramento della qualita’ dell’aria in Lombardia proseguono. Investiremo anche quest’anno 30 milioni di euro per il rinnovamento degli impianti di riscaldamento e dei veicoli circolanti. In cinque anni gli investimenti complessivi legati alla sostenibilità ambientale in Lombardia ammontano a 19 miliardi".