L’Olimpia sbanca Monaco resta in corsa (ma è dura). Ora c’è il Fenerbahce

di Sandro Pugliese

In una stagione europea così maldestra l’Olimpia mette a segno l’ennesimo colpo di prestigioso che non può fare altro che aumentare il rimpianto. Dopo aver battuto la prima (Real) e la seconda (due volte il Barcellona), questa volta l’Armani batte con personalità anche la terza, ossia il Monaco, che arrivava lanciata da una serie di 9 successi in 10 gare. Finisce 80-98, non c’è una spiegazione nella stagione biancorossa. La vittoria dell’Olimpia è stata netta, l’attacco ha colpito in ogni modo, la qualità della circolazione di palla altissima, la difesa sui talenti monegaschi altrettanto puntuale (3 punti subiti dal 30’ al 37’). Ovvio che così sia arrivato il successo, più problematico capire perchè non sia successo più spesso. Mirotic è stato il più continuo con una prova perfetta da 6/7 da 2 e 2/4 da 3, Lo è stato perfetto nel primo tempo con 13 dei suoi 15 punti, come Tonut splendido incursore nel finale di primo tempo con i punti che hanno scavato il solco (8 dei suoi 13) e Hall giocatore a tutto campo con 6 rimbalzi e 7 assist oltre ai suoi 14 punti. La partenza dei biancorossi sembra essere convincente con uno 0-6 con Melli e Mirotic protagonisti, ma è solo l’inizio perchè i monegaschi un attimo a sopravanzare l’Olimpia con l’ex Mike James che dalla lunetta sorpassa 15-12. L’EA7 non si scompone e torna avanti 20-24 al 9’, poi Lo sulla sirena del primo periodo allunga anche sul 20-27. Arriva anche il +9 (20-29), ma con le triple di Walker e Diallo i padroni di casa rientrano in gara (30-32).

E’ il play tedesco che tiene in mano l’attacco Olimpia (30-37), l’ex NBA Walker risponde per il Monaco, ma è sul finire del primo tempo che l’Armani riesce a cambiare passo scappando più volte in contropiede con Tonut e Hall per la prima doppia cifra di vantaggio sul 42-52 al 19’. L’ultimo minuto va ancora meglio con due bombe di Tonut che allunga addirittura 44-58 all’intervallo. La ripartenza è ancora migliore, Shields (ora miglior realizzatore della storia Olimpia in Eurolega) e Tonut attaccano ora il ferro con decisione e con 6 punti raggiungono il +18 sul 46-64 al 22’. l momento complicato arriva, i padroni di casa piazzano un break di 9-0 di parziale rientrando per la prima volta con lo svantaggio in singola cifra sul 62-71 al 29’. Un’altra tripla di Diallo accorcia ancora (70-76) al 31’, ma nel momento più difficile è Mirotic a dare ossigeno ai milanesi con 4 punti filati (70-81), mentre Voigtmann schiaccia il 70-83 al 35’. E’ il contropiede della serenità, Milano ha scacciato via i fantasmi ed esce da Montecarlo con un bel successo. Domani la chiusura del doppio turno di Eurolega con l’Olimpia che tornerà di scena al Forum contro il Fenerbahce (ore 20.30). L’Armani sa che non può più sbagliare.