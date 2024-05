L’Olimpia mette le cose a posto. Milano si porta 2-1 con Trento

Missione compiuta per l’Olimpia Milano che sbanca Trento per 68-83 e si riprende il vantaggio nella serie dopo il grande spavento patito dopo l’esordio nei playoff. I biancorossi ora sono avanti 2-1 grazie anche ad una difesa di ben altro spessore rispetto alle gare del Forum. Senza Shields per affaticamento muscolare, facendo esordire Maodo Lo nel clima playoff, ma a questo punto la differenza la fa Shabazz Napier che chiude con 5/7 da 3 e 7 assist. Sotto canestro invece prestazione ottima di Johannes Voigtmann che si dimostra mister-utilità con 2/3 da 2, 2/3 da 3 e 9 rimbalzi, oltre al veterano Kyle Hines che è perfetto con 4/4 da 2. La partenza milanese è a rilento con soli due punti realizzati nei primi 4 minuti di gioco (9-2) costringendo subito Messina al timeout. Milano risale la china e chiude avanti il primo periodo sul 15-17. Trento, comprensibilmente, vive di entusiasmo, sorpassa subito con Elllis (20-19), poi prova anche la fuga quando Hubb segna la tripla del 38-30 al 18’. Sono 8 punti in un attimo di Napier che rimettono la situazione a posto per l’Armani (38-38), mentre Hall la porta pure in vantaggio all’intervallo sul 38-40. Sono due triple pressoché consecutive di Voigtmann che aprono la scatola e danno di nuovo il +8 all’Olimpia sul 58-66, toccando anche per la prima volta la doppia cifra di vantaggio quando Tonut realizza due tiri liberi un attimo dopo sul 58-68 al 32’. E’ la fuga giusta. Domani alle ore 18 di nuovo in campo a Trento per Gara 4 con il primo match-point a disposizione di Milano.

TRENTO-OLIMPIA: 68-83 (15-17, 38-40, 53-58).

Sandro Pugliese