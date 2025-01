L’ultima corsa della linea gioiello (inaugurata solo 5 mesi fa): “Centinaia di viaggi sempre vuoti”

Grassobbio (Bergamo) – L’ultima corsa. Verrà sospeso in modo definitivo il 20 gennaio, a causa della mancanza di un numero sufficiente di utenti, il servizio bus della linea 30 di Atb (Azienda Trasporto Bergamo) Grassobbio-Seriate, istituita in modo sperimentale solo cinque mesi fa, a ridosso dell’avvio dell’anno scolastico. Ieri c’è stata l’ultima corsa. Era stata salutata come un vero e proprio gioiellino la linea 30 Atb. In autunno, dopo numerose richieste da parte della popolazione, era stato avviato il collegamento diretto da Grassobbio a Seriate, un trasporto di linea regolare verso destinazioni importanti che si trovano a Seriate: l’ospedale Bolognini, più comodo da raggiungere per gli abitanti di Grassobbio rispetto alle strutture di Bergamo, il Distretto sanitario,l’Istituto scolastico superiore Majorana, frequentato da una quarantina di studenti provenienti da Grassobbio, il cineteatro Gavazzeni, che richiama utenti da Bergamo e paesi limitrofi, ma anche lo sportello Aci, la scuola edile e alcuni ambulatori medici.

“Con molto rammarico si è vanificato un risultato raggiunto dopo molto lavoro di relazioni”, sottolinea il sindaco di Grassobbio Manuel Bentoglio, che per circa due anni ha bussato ripetutamente a tutte le porte (compresa quella di Regione Lombardia), ha avuto decine di incontri, colloqui, riunioni per avviare un servizio di pubblica utilità. “Sono deluso e amareggiato - prosegue il primo cittadino - . Purtroppo questo servizio è stato utilizzato pochissimo dalla cittadinanza, determinando centinaia di corse completamente vuote. Inevitabile la soppressione”. Conferma Liliana Donato, direttore generale di Atb Mobilità: “La tratta della linea 30, nata in via sperimentale, con l’avvio dell’orario invernale, proprio per studiarne la sostenibilità, non ha purtroppo registrato il numero di utenti sperato dal Comune. Finalizzata con l’amministrazione comunale di Grassobbio e con l’agenzia Tpl (Trasporto pubblico locale, ndr), non si sono realizzati i numeri necessari, pochissime persone hanno usufruito del servizio ed è per questo che a malincuore si è arrivati a decidere la sospensione delle corse”.