L’iniziativa contro le barriere. Fermata dell’autobus?. La annuncia il mezzo pubblico

Importante novità per il servizio bus dell’Azienda trasporti Bergamo (Atb). Ieri è stata presentato il "Progetto di vocalizzazione delle fermate dei mezzi Atb": saranno i bus ad annunciare il nome della fermata e la destinazione, grazie ad un impianto audio, sincronizzato al segnale gps, che parlerà a chi è a bordo o in attesa alla fermata.

"Si tratta di un atto di civiltà - spiega l’assessore comunale alla Mobilità Marco Berlanda -. Da tempo alcune associazioni, come quella delle persone ipovedenti, chiedevano che venisse installato questo servizio". A bordo dell’autobus sarà possibile ascoltare l’annuncio della prossima fermata in doppia lingua, italiano e inglese. La vocalizzazione è completata dalla presenza sui monitor, all’interno della vettura, del percorso di linea che indica, nelle diverse fasi del tragitto, il nome della fermata precedente, quello della successiva, accompagnato dalla vocalizzazione della stessa, e il capolinea. Gli autobus, inoltre, sono dotati di un altoparlante esterno che permette di annunciare l’autobus in arrivo alla fermata pronunciando il numero di linea e la destinazione. Il sistema, totalmente autofinanziato da Atb, è stato messo a punto e perfezionato grazie alla collaborazione della sezione di Bergamo dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti che in questi mesi hanno effettuato dei test per accertare l’efficacia della vocalizzazione, utile per tutti i cittadini, ma in particolare per persone con disabilità che potranno così orientarsi in modo migliore. "L’introduzione della vocalizzazione - sottolinea Liliana Donato, dg Atb - rappresenta un supporto di grande efficacia". "Se vogliamo una Bergamo sempre più attrattiva, europea e inclusiva - il commento della sindaca Elena Carnevali - questo è un importante passo avanti". Il sistema è già presente su 56 bus e verrà implementato. Michele Andreucci