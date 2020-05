Capriate (Bergamo), 28 maggio 2020 - «Il parco divertimenti di Leolandia è fondamentale per l’occupazione, anche quella locale, e deve riaprire il prima possibile". È questa, in estrema sintesi, la richiesta contenuta nella mozione “Interventi a sostegno del Parco Leolandia”, presentata dalla lista di maggioranza “Impegno in comune” e approvata all’unanimità dal consiglio comunale di Capriate. Quest’ultimo auspica che la struttura possa riaprire nel più breve tempo possibile anche grazie all’apporto degli istituti bancari, in modo da accedere ai finanziamenti con garanzia dello Stato come previsto dai decreti nazionali: attualmente è in crisi di liquidità, in quanto i mancati incassi di marzo e aprile, periodo in cui Leolandia è stato chiuso a causa dell’emergenza sanitaria, non hanno permesso di rientrare degli investimenti sostenuti nel corso dell’inverno per la realizzazione della nuova area tematica “PJ Masks City”, attesissima dal pubblico.

Leolandia, come tutti i parchi divertimento, è escluso da tutti i finanziamenti previsti sia per il settore del turismo sia per quello dello spettacolo, pertanto l’aiuto delle istituzioni locali è prezioso e fondamentale per la sua sopravvivenza. Il parco, che è chiuso dall’inizio di gennaio e che, come abbiamo detto, a causa dell’emergenza sanitaria, non ha potuto riaprire i cancelli a metà marzo, come era invece in programma, ha una grande importanza per Capriate dal punto di vista economico, sociale e strategico per quanto riguarda la manodopera locale, soprattutto per la fascia di età 25-50 anni. Nella struttura, infatti, lavorano 155 persone a tempo indeterminato, 342 stagionali e, nei mesi estivi, circa 150 ragazzi e ragazze a chiamata, e circa un terzo di questi lavoratori sono residenti in paese.

La mozione, che è stata trasmessa a Governo, Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, al prefetto del capoluogo orobico e agli istituti finanziari di credito, evidenzia anche il "beneficio indiretto per artigiani, commercianti e albergatori". In attesa che vengano al più presto definiti i protocolli normativi per operare in sicurezza per quanto riguarda questo tipo di strutture, il Comune di Capriate si è impegnato a sostenere, attraverso le vie istituzionali, il ruolo e l’importanza economica del Parco Leolandia per il paese.

"Apprendiamo con soddisfazione dell’approvazione all’unanimità della mozione – sottolinea il presidente del Parco Leolandia, Giuseppe Ira –. Vogliamo aprire il prima possibile, per la gioia dei bambini e dei loro genitori, ma soprattutto per tornare a stipendiare i nostri dipendenti fissi, che non hanno ancora ricevuto la cassa integrazione, per assumere i lavoratori stagionali e quelli cosiddetti a chiamata, che saranno fondamentali per garantire agli ospiti la fruizione del parco in totale sicurezza".