Lecco, ultima chiamata. Ora si può solo vincere

Il Lecco cerca punti pesanti nel derby col Como per uscire definitivamente dalla crisi e piazzare una zampata che può cambiare il corso dell’intera stagione. Reduce dal pareggio per 0-0 di Terni, risultato che ha posto fine alla lunga sequenza di 6 sconfitte consecutive, il team lecchese ospita stasera alle 20.30 i cugini del Como, squadra in piena corsa per la promozione diretta in A, in una delle partite più sentite dell’intera annata dalla società ma anche dalla tifoseria.

Rigamonti-Ceppi sold out e atmosfera incandescente per un incontro importantissimo per entrambe le squadre. Il Lecco riparte quindi dal pari di Terni e da una ritrovata solidità difensiva (il team bluceleste è ritornato a mantenere la porta inviolata dopo 10 partite) ma per superare il lanciatissimo Como ci vorrà una prova che rasenti la perfezione. Aglietti sa che la partita è molto difficile ma è convinto nei mezzi dei suoi giocatori e punta al bersaglio grosso. "Non firmerei per un pari - ha detto ieri il tecnico del Lecco in conferenza stampa -. Loro hanno una squadra fortissima, con giocatori di categoria superiore e assai completa. La nostra classifica è difficile ma se vogliamo avere possibilità di centrare la salvezza dobbiamo provare sempre a fare risultato…".

Recuperato anche Lunetta, mister Aglietti avrà un po’ tutti a disposizione. L’unico in dubbio è Salcedo che ha un problemino muscolare.

: (4-3-3) Saracco; Guglielmotti, Celjak, Ierardi, Caporale; Lepore, Degli Innocenti, Galli; Sersanti, Novakovich, Parigini.