Le ville storiche gioielli sempre apprezzati con la novità picnic

La bellezza non va in vacanza nel week-end di Pasqua e anzi accompagnerà i lombardi e i turisti che decideranno di scegliere uno dei beni del Fai, il Fondo per l’ambiente italiano, come meta della loro gita fuori porta. A Como il lunedì di Paquetta, a partire dalle 10.30, si potrà partecipare a una visita speciale su prenotazione proposta a Villa del Balbianello in Tremezzina, dal titolo Ti racconto il giardino. Al centro della narrazione ci sarà lo stupefacente giardino della dimora del Fai, una delle più affascinanti del Lago di Como, riportato da Guido Monzino all’originario splendore alla metà degli anni Settanta grazie alla collaborazione con il paesaggista Emilio Trabella (1948-2019). La visita, a cura della Cooperativa Il Gelso del Làvedo, condurrà il pubblico alla scoperta delle specie arboree a Balbianello: un’occasione unica per conoscere i segreti delle piante modellate ad arte del parco, come il grande leccio potato a forma di ombrello dai giardinieri tree-climbers o il ficus repens che avvolge le colonne della Loggia Durini. Il biglietto d’ingresso si può prenotare a 30 euro, 10 per gli iscritti Fai. Sempre a Pasquetta sarà aperta Villa Fogazzaro Roi, a Oria, Valsolda. Nel corso della giornata, sarà possibile partecipare a una visita guidata speciale dell’antica dimora dello scrittore Antonio Fogazzaro, che tanto amò questa villa affacciata sul Ceresio, accompagnata da letture di brani del romanzo Piccolo mondo antico. Al termine del percorso si potrà gustare un delizioso picnic nell’orto di Franco. Le visite guidate si potranno effettuare alle 10.30, 11.30 e 12.30 a seguite il picnic con cestino e coperta, il biglietto intero è in vendita a 39 euro, 29 per gli iscritti Fai, ridotto per i ragazzi dai 5 ai 18 anni e i disabili a 19 euro. A Bergamo a Pasqua e il lunedì dell’Angelo si potrà visitare palazzo Moroni e i suoi giardini dalle 10 alle 18, godendosi un gustoso pic-nic con i manicaretti preparati dall’enoristorante La Tana. R.C.