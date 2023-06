Bergamo, assegnati i lavori per la linea che collegherà città e aeroporto di Orio al Serio in 10 minuti

Si parte. A realizzare i lavori per il nuovo tratto ferroviario che collegherà la città di Bergamo all’aeroporto di Orio al Serio sarà il gruppo di imprese composto da Se.Ge.Co. e D'agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali. La gara d’appalto lanciata dalla Rete ferroviaria italiana (Rfi), per un valore di oltre 113 milioni di euro, è stata assegnata il 26 giugno e l’opera sarà completata entro la fine del 2026.

La nuova tratta sarà finanziata in parte anche coi fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e il progetto unirà la città e l’aeroporto in 10 minuti, potenziando così anche i collegamenti con Milano. L'intervento consiste in una nuova linea a doppio binario di circa 5,3 chilometri, di cui il primo chilometro in uscita dalla stazione di Bergamo in affiancamento alla linea esistente Bergamo-Montello.

La futura stazione dei treni presente nella zona dell’aeroporto sarà provvista di quattro binari di stazionamento, avrà marciapiedi per il servizio viaggiatori di lunghezza 250 metri e altezza 55 centimetri coperti da pensiline e sarà collegata tramite una passerella sotterranea direttamente all'aeroporto.

Il gruppo Rfi specifica, inoltre, che “verrà garantita la continuità della percorribilità di Via Lunga verso la zona Fiera con una nuova viabilità stradale che sottopassa la nuova ferrovia e, per non allungare le percorrenze ciclo-pedonali tra Bergamo, la zona Fiera ed i centri abitati, è stato progettato un nuovo sottopasso ciclo-pedonale tra la Via Lunga e la rotatoria esistente della Fiera di Bergamo”.