Lavoratori non in regola. Locale chiuso

Lavoratori non in regola e altre violazioni nel locale Reflexo, denunciato il titolare. Il controllo delle forze dell’ordine ha evidenziato, tra l’altro, "la mancanza di licenza per pubblico spettacolo nonostante all’interno siano state trovate 120 persone con una buona parte intenta a ballare, attività non consentita in relazione alla sola licenza di somministrazione di alimenti e bevande del locale", si legge in una nota della questura. Per questo il titolare è stato denunciato (rischia una sanzione da 258 a 1.549 euro). Inoltre sono state applicate sanzioni per 14mila euro per la presenza di lavoratori non in regola, con sospensione dell’attività sino all’adempimento delle prescrizioni richieste. Rilevate anche violazioni alla manutenzione di estintori e idranti, carenze nella cartellonistica sul divieto di fumo e di somministrazione di alcool a minori.