Treviglio, lavoratore in nero e senza permesso di soggiorno: chiuso negozio di ortofrutta

Treviglio (Bergamo), 14 novembre 2024 – Un dipendente senza documenti e senza permesso di soggiorno, scatta la chiusura per un negozio di frutta e verdura a Treviglio.

I carabinieri della Stazione di Treviglio, in collaborazione con i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Bergamo, impegnati in una più ampia azione di contrasto al lavoro “sommerso”, hanno controllato un’attività ortofrutticola trevigliese.

E hanno scoperto tre lavoratori, di cui uno assunto irregolarmente privo di documenti e la mancanza sul posto di lavoro della documentazione obbligatoria per la sicurezza dei dipendenti.

L’addetto in nero è stato accompagnato in caserma e sottoposto a fotosegnalamento: si tratta di un egiziano 22enne, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale, disoccupato, censurato, deferito per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

A carico del titolare del negozio sono state elevate alcune sanzioni amministrative: la sospensione dell’attività per la presenza e l’impiego del lavoratore irregolare e per la mancanza sul luogo di lavoro del documento di valutazione rischi. Il proprietario è stato anche deferito per aver assunto un lavoratore senza permesso di soggiorno.