L’autunno è “Creattivo”. Le arti manuali in Fiera

BERGAMO

È ormai tutto pronto per la versione autunnale di Creattiva, la fiera internazionale delle arti manuali ideata e organizzata da Promoberg, in programma dal 3 al 6 ottobre alla Fiera di Bergamo. Punto di riferimento per migliaia di appassionati, la kermesse, che trasformerà il capoluogo orobico nella capitale dell’handmade, si svilupperà tra gli stand di centinaia di imprese provenienti nella maggior parte dalle regioni italiane ma anche da diversi Paesi stranieri. All’interno dei 15mila mq di esposizione, si troverà davvero di tutto per creare con le proprie mani oggetti unici e originali.

Non mancheranno le sezioni dedicate al ricamo, al patchwork, alla cucina creativa, alle lavorazioni con il feltro, alla pittura, passando per il mondo delle decorazioni, delle candele, delle composizioni floreali, dei saponi, dei giochi. A rendere unica Creattiva ci pensa un ricco calendario di oltre mille eventi collaterali - corsi, laboratori e dimostrazioni - che coinvolgeranno i visitatori. Tra le novità, Creattiva Bjoux, una sezione con corsi gratuiti dedicati alla bigiotteria. Nei padiglioni del complesso fieristico di via Lunga è allestita anche QuiltMART, fiera mercato organizzata da TTS Quilt Fabrics in collaborazione con gli organizzatori della fiera. Collocata nel padiglione A, nell’area si possono trovare numerose aziende con un vasto assortimento di tessuti per il patchwork, accessori, imbottiture, libri e tutto il necessario per questa arte "Creattiva - spiega Luciano Patelli, presidente di Promoberg Srl - è certamente un evento pop, ma nello stesso tempo è anche un moltiplicatore straordinario di business". La kermesse sarà giovedì, venerdì e sabato dalle 9,30 alle 18,30 e domenica dalle 9,30 alle 17,30. (Biglietti a 12 euro o online a 10).