Job Day Summer. I locali chiamano

Scatta l’ora degli stagionali. Domani, dalle ore 9 alle 13,30, allo Spazio Daste di Bergamo, si terrà la seconda edizione del Job Day dedicato alla ricerca di personale per i ristoranti e i locali estivi di Bergamo e provincia. L’evento di reclutamento, rivolto soprattutto ai giovani alla ricerca di un impiego, riguarderà numerose figure professionali tra le quali addetti alla ristorazione, operatori di sala e addetti aiuto cucina anche senza esperienza. L’iniziativa è organizzata dalla Provincia in collaborazione con Confcommercio Imprese per l’Italia - Bergamo e Confesercenti Bergamo e con AxL – Agenzia per il Lavoro e AxL Formazione. Per candidarsi occorre registrarsi tramite il sito internet lavoro.provincia.bergamo.it/jobday-summer-8-maggio-2025. La scaltetta della mattina prevede dalle 9,20 gli interventi istituzionali: previsti i saluti della consigliera delegata al Lavoro della Provincia di Bergamo, Giorgia Gandossi; del dirigente del Mercato del Lavoro della Provincia di Bergamo, Elisabetta Donati; del presidente del gruppo ristoratori Confcommercio Bergamo, Petronilla Frosio, e dei ristoratori di Confesercenti Bergamo, Roberto Amaddeo; del direttore generale di Axl - Agenzia per il lavoro e Axl - Formazione, Lucio Oliveri. L’evento entrerà nel vivo alle 9,45 con la presentazione delle aziende partecipanti e delle figure ricercate da ogni realtà. Dalle ore 10, 45 sono in programma i colloqui presso i desk delle aziende e degli enti coinvolti nell’evento che tradizionalmente offre diverse opportunità occupazionali.