L’Atletico Castegnato vede la salvezza . Anche il Breno spera

BRENO (Brescia)

L’Atletico Castegnato intravede la salvezza, il Breno ribadisce di voler lottare sino alla fine. In estrema sintesi sono queste le note salienti che accompagnano le due bresciane del girone C di serie D dopo i risultati della ventunesima giornata. Particolarmente importante è il momento che stanno vivendo i nerazzurri di Ivan Guerra. In effetti i franciacortini, dopo aver perso alla prima di ritorno il derby con i granata, hanno inanellato tre vittorie di fila, una striscia positiva che ha fatto risalire Rusconi e compagni all’ultimo posto dei play out ad una sola lunghezza di ritardo da un trio composto da Chions, Monte Prodeco e Montecchio Maggiore.

La matricola Castegnato non solo è pienamente rientrata in corsa per la salvezza diretta, ma, soprattutto, ha fatto vedere di possedere le qualità che occorrono per riuscire a ritagliarsi il proprio posto in un raggruppamento competitivo come il C.

In questo senso la squadra franciacortina si trova davanti ad un autentico appuntamento della verità, visto che domenica, per il ventiduesimo turno, ospiterà il pericolante Cjarlins Muzane, terzultimo con dieci punti di ritardo.

Luca Marinoni