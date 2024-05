L’Atlantide non è sazia: "Alziamo un altro trofeo"

Alle 19 a Grottazzolina andrà in scena la Supercoppa, che metterà di fronte la locale formazione marchigiana, che ha vinto il Campionato di A2, e l’Atlantide Brescia, che la scorsa domenica ha conquistato la sua prima Coppa Italia. Una sfida tutta da seguire, che chiuderà in bello stile la stagione del volley maschile di A2 e che preannuncia fin d’ora un confronto avvincente tra due squadre molto motivate: "Grottazzolina vuole vincere questo trofeo - spiega Roberto Zambonardi, allenatore dei Tucani - hanno vinto il Campionato e vogliono salutare il loro pubblico con un’altra gioia. Oltretutto sono intenzionati anche a riscattare la sconfitta patita in Coppa Italia con Ravenna e quindi sono decisi a dare il massimo per vincere".

Oltre all’indubbia forza dei marchigiani, che si sono dimostrati con pieno merito la prima squadra del Campionato, capitan Tiberti e compagni dovranno tener conto anche delle particolari caratteristiche dell’impianto nel quale oggi si disputerà la Supercoppa, come spiega coach Zambonardi: "È un palazzetto completamente diverso rispetto a quello di Cuneo e al San Filippo. Ha dimensioni ridotte e quindi può contenere meno pubblico, ma gli spettatori sono più vicini ai giocatori e fanno sentire tutto il loro calore. Noi, però, siamo pronti a fare la nostra partita".

La voglia di chiudere con un altro successo questa stagione viene confermata pure dai giocatori: "Siamo pronti a vivere quest’ultima sfida – sintetizza capitan Simone Tiberti – La vittoria in Coppa Italia ci ha dato fiducia e motivazione aggiuntiva per provare a fare una nuova impresa. Certo, Grottazzolina sarà una squadra ben diversa rispetto a quella che si è fatta sorprendere dal gioco intenso di Ravenna in semifinale di Coppa Italia. Vorrà salutare il suo pubblico con una prestazione di alto livello e non ripeterà l’errore commesso con i romagnoli".

Luca Marinoni