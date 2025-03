L’ateneo guarda all’India. Interscambio e una cattedra ad hoc

Un’Università sempre più internazionale, con lo sguardo rivolto all’estero. Va in questa direzione l’importante accordo firmato a Roma dall’ateneo bergamasco, dall’Indian Council for Cultural Relations Iccr e il governo indiano che prevede l’istituzione all’Università degli Studi di Bergamo della Cattedra India, la Iccr Chair of Indian Studies.

L’accordo con l’ambasciata indiana (alla firma era presente l’ambasciatrice indiana in Italia Vani Rao, ndr) e l’istituzione della Cattedra India – spiega il rettore Sergio Cavalieri – segnano un significativo passo avanti nel percorso di internazionalizzazione del nostro ateneo. L’obiettivo è arricchire le opportunità formative con prospettive sempre più globali, incentivare nuove collaborazioni di ricerca e promuovere un ambiente accademico multiculturale. Questa cooperazione favorirà la mobilità di studenti e docenti tra Unibg e le università indiane, rafforzando il legame tra le due comunità accademiche.

L’accordo si tradurrà nella presenza a Bergamo di un docente proveniente da un’università indiana, selezionato all’interno di una rosa proposta dall’Iccr. Parallelamente, il rettore Sergio Cavalieri prenderà parte alla missione Crui a New Delhi nel mese di aprile, nell’ambito del Forum tra rettori italiani e indiani.

M.A.