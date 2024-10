L’arte di Sangy si mescola ai cosmetic

Non soltanto espositori ma anche arte in Fiera a Bergamo grazie a un ricco calendario di convegni e laboratori dedicati all’intera filiera dell’industria della cosmetica. Tra le iniziative collaterali spicca anche la mostra “Sustainartbility: Raccolta differenziante“, ovvero la sostenibilità interpretata dall’artista Maurizio Sangineto, in arte Sangy. E poi quarantasette espositori in rappresentanza di nove regioni italiane: al primo posto la Lombardia con 33 imprese da sei province, tra cui spicca Bergamo con 16 aziende coinvolte, seguita da Milano con 9 e Cremona con 4. E un nuovo format, dedicato specificatamente alla Supply Chain della cosmetica, ovvero la catena di approvvigionamento di una delle filiere industriali d’eccellenza del Made in Italy che, partendo dalle materie prime fino al confezionamento, porta sul mercato un prodotto trasferendolo dal fornitore al cliente.

La Fiera di Bergamo ospita oggi e domani, dalle 9,30 alle 18, “Beauty to Business Summit“, il nuovo evento di Promoberg. L’obiettivo è confrontarsi con gli stakeholder e gli operatori del settore e analizzare lo stato dell’arte, potendo così sviluppare nuove collaborazioni per affrontare meglio i cambiamenti e le esigenze del mercato futuro. Tra gli stand e sul palco i buyers e gli operatori potranno confrontarsi su quattro macro aree: Ingredienti e materie prime; Packaging e materiali; Prodotti per la cura personale; Tecnologie e servizi.

La kermesse ruota intorno a quattro temi centrali – qualità, ricerca, formazione e produzione – e si rivolge principalmente ai decision maker, riunendo le migliori realtà dell’industria cosmetica e i potenziali clienti desiderosi di conoscere gli ultimi sviluppi e le innovazioni per i loro progetti. Michele Andreucci