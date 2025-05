Genitori e progresso tra ricordi e nuovi costumi. Quando c’erano solo tv, radio e telefoni fissi

Quando avevi la nostra età, come ti informavi? Come svolgevi le ricerche scolastiche? "Per fare le ricerche consultavo libri di scuola o le Enciclopedie che trovavamo in bibioteca. Per informarci leggevamo il giornale o ascoltavamo il telegiornale".

Come comunicavi con gli amici? Quali strumenti avevi a disposizione? "Ci incontravamo nei cortili o ci mettevamo d’accordo a scuola. A casa avevamo solo il telefono fisso, ma lo usavamo poco perché costava".

Guardavi serie TV oppure aspettavi con ansia certi programmi alla TV? "Aspettavamo con ansia fino le 16 per vedere i cartoni animati e magari alcune serie tv degli anni 90".

Come trascorrevi il tempo? "Il tempo lo trascorrevamo all’oratorio o nel cortile di casa giocando a calcio, pallavolo, scambiandoci le figurine o costruendo i Lego".

Come comunicavi con amici e parenti lontani? "Scrivevamo lettere, cartoline, ma ci si sentiva poco. Quando ci vedevamo di persona era una festa".

Hai mai utilizzato una cabina telefonica? Sì, quando ero lontano da casa, la cabina telefonica era l’unico modo per contattare qualcuno. Portavo le monetine o compravo una tessera telefonica per fare una chiamata veloce.