Largo alle donne del jazz. Il ritorno di Dianne Reeves

La grande musica sbarca in città. Torna da giovedì, con una presenza di donne mai così alta, Bergamo Jazz, una delle rassegne più importanti a livello italiano ed europeo. Anche quest’anno la "regia" è del sassofonista Joe Lovano, al suo secondo anno da direttore artistico. Per l’edizione numero 46 è stato scelto il titolo di "Sound of Joy". Spiega Lovano: "Significa la celebrazione di una comunità musicale nata in mezzo alla gente per la gente. È la festa del jazz dalle sue origini sino ad oggi".

I quattro giorni di spettacolo si aprono il 20 marzo al Teatro Sociale con la vocalist Lizz Wright e il trio Tributes del pianista Antonio Faraò. Al teatro Donizetti, venerdì, sarà in scena il Lux Quartet della pianista Myra Melford e della batterista Allison Miller, con Dayna Stephens (sax) e Nick Dunston (contrabbasso), prima del superquartetto The Legacy of Wayne Shorter che riunisce il pianista Danilo Perez, il contrabbassista John Patitucci, il batterista Brian Blade e, special guest, il sassofonista Ravi Coltrane. Il 22 marzo sarà la volta di Enrico Rava, il più internazionale dei jazzisti italiani, con i suoi pluripremiati The Fearless Five, seguito dal gruppo The Cockers (Eddie Henderson, David Weiss, Azar Lawrence, Donald Harrison, George Cables, Cecil McBee e Billy Hart.

L’ultima serata al Donizetti, domenica, vedrà il chitarrista Marc Ribot nel quartetto Hurry Red Telephon con Ava Mendoza, Sebastian Steinberg, Chad Taylor e il ritorno dopo dieci anni della cantante Dianne Reeves (nella foto) e la sua band.

Michele Andreucci