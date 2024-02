L’Arconatese accorcia sulla vetta. Vogherese ancora avanti adagio

VOGHERA (Pavia)

Turno infrasettimanale che regala non poche sorprese nel girone B di Serie D. Partita praticamente perfetta in casa Arconatese, gli oroblu stendono il Caldiero Terme e si portano a un solo punto dalla vetta. Non ne approfittano le altre inseguitrici, dalla Varesina che pareggia a Ciserano (ma era sotto di due gol) al Piacenza che crolla sul campo della Tritium. In coda, cade il Legnano sul campo del Desenzano, punticino per la Castellanzese a Casatenovo.

Pareggio casalingo della neopromossa Vogherese che allo stadio Giovanni Parisi non è riuscita ad andare oltre l’uno a uno contro i Valdaostani del Pont Donnaz in uno scontro salvezza molto combattuto. Le reti che hanno deciso il match sono state realizzate nei primi 45’ di gioco,prima Balesini con un preciso colpo di testa ha portato in vantaggio i padroni di casa mentre il pareggio del Pont Donnaz è arrivato allo scadere del primo tempo grazie al penalty di Marcaletti. Raffaele Sisti