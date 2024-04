L’Albinoleffe passa in vantaggio. Ma a far festa è la Pro Vercelli L'Albinoleffe perde contro la Pro Vercelli interrompendo la serie positiva. La Pro Vercelli entra in zona playoff con una vittoria di 3-1. Algisi commenta che nonostante la sconfitta, l'Albinoleffe ha interpretato bene la partita.