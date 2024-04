Ladro maldestro. Arriva in taxi e si fa catturare

È arrivato sul posto in taxi, e con ogni probabilità nello stesso modo avrebbe voluto allontanarsi, però con la refurtiva. Troppo maldestro. Si parla di un aspirante ladro, un venticinquenne arrestato in flagranza ieri mattina dopo che si era intrufolato in un appartamento del centro con l’obiettivo di trafugare quadri di valore. Erano circa le 10,30 quando il giovane, raggiunta piazza Arnaldo a Brescia, è riuscito a infilarsi nell’abitazione prescelta confondendosi tra i 150 manifestanti che si erano trovati in centro in nome della tutela dell’ambiente e della salute della Terra. L’intruso però si è trovato inaspettatamente a tu per tu con la proprietaria di casa, la quale è riuscita comunque a non perdere la lucidità e a chiudere a chiave dentro una stanza il “topo d’arte”. B.Ras.