Bergamo, 8 luglio 2019 - Nel quartiere di Santa Lucia, uno dei più esclusivi di Bergamo, dove un tempo sorgevano gli Ospedali Riuniti e dove adesso è stato trasferito il comando della Guardia di Finanza. Da alcune settimane, stando alle denunce dei residenti, per le vie della zona si aggira una zingara che, con la tecnica dell’abbraccio, si è già impossessata di orologi, bracciali e anelli delle sue vittime, la maggior parte anziani.

La donna abbastanza giovane, utilizza il solito modus operandi: si avvicina all’anziano preso di mira, lo abbraccia, gli sussurra parole gentili e poi, all’improvviso, gli strappa l’oggetto che porta alla mano o al collo. Con l’ultima vittima, un 48enne che abita nel quartiere, la donna ha però usato una tecnica diversa. Il colpo risale a un paio di settimane fa. Erano circa le 15 del pomeriggio, quando la zingara ha affiancato, in via Santa Lucia, l’uomo, che stava tornando a casa dopo essersi recato in farmacia. Lo ha afferrato per un braccio e gli ha proposto una prestazione sessuale. Nonostante le rimostranze del 48enne, che ha cercato invano di divincolarsi, la donna ha risposto: «Io molto brava a fare sesso». Quindi, all’improvviso, gli ha sfilato l’orologio che portava al polso, un ricordo del nonno, con la cassa in oro, che l’uomo aveva appena fatto riparare spendendo 250 euro. La ladra è poi sparita in pochi istanti. Alla vittima non è restato altro che denunciare l’accaduto alla polizia.