La vittima è esperta di arti marziali: fermato uno degli aggressori

Aveva cercato di rapinare un 18enne ma è stato arrestato dai carabinieri un 21enne originario del Marocco, residente ad Alzano Lombardo, così come la vittima, uno studente. Quest’ultimo si trovava a Villa di Serio sulla strada per tornare a casa quando è stato avvicinato da due giovani, entrambi in stato di ebbrezza. I due hanno iniziato a strattonare il 18enne e poi a colpirlo nel tentativo di sottrargli ciò che aveva con sé. I rapinatori si sono tuttavia ritrovati davanti un’amara sorpresa: lo studente preso di mira si è rivelato un esperto di arti marziali, per cui è riuscito a divincolarsi dalla presa degli aggressori che, tuttavia, lo hanno inseguito per strada. Pochi minuti dopo è arrivato il padre del 18enne che, tentando di difendere il figlio, è rimasto coinvolto nell’aggressione.

L’arrivo della pattuglia dell’Arma ha messo in fuga uno dei rapinatori mentre il secondo malvivente è stato arrestato, nonostante il tentativo di sfuggire ai carabinieri nascondendosi a bordo di un’auto parcheggiata poco distante. Il 21enne, che ora si trova in carcere, ha precedenti specifici, è stato portato nella casa circondariale di Bergamo dopo che l’arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari, che ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere. In corso le indagini per identificare il complice, ancora in fuga.

Francesco Donadoni