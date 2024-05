La stagione trionfale del Parma di Pecchia

Ultimo giro di giostra in Serie B, prima di lasciare spazio a playoff e playout. Como e Venezia sono pronte a giocarsi la promozione diretta in A, dopo il salto di categoria del Parma di Fabio Pecchia. Giochi fatti in zona playoff, ma ci sono squadre che possono ancora migliorare la loro posizione in classifica.

Programma (ore 20.30): Ascoli-Pisa, Bari-Brescia, Catanzaro-Sampdoria, Como-Cosenza, Cremonese-Cittadella, FeralpiSalò-Ternana, Lecco-Modena, Reggiana-Parma, Spezia-Venezia, Sudtirol-Palermo

Classifica: Parma 75, Como 72, Venezia 70, Cremonese 64, Catanzaro 60, Palermo 53, Sampdoria 52, Brescia 51, Sudtirol 47, Reggiana, Cosenza, Pisa, Cittadella 46, Modena 44, Spezia 41, Ternana 40, Ascoli, Bari 38, FeralpiSalò 33, Lecco 26