"La siccità è una calamità con cui dovremo imparare a convivere"

MONTICHIARI (Brescia)

Agire da buon padre di famiglia, spalmando i disagi su tutta la filiera, ma tenendo come priorità il comparto agricolo. La “ricetta“ per affrontare la crisi idrica, indicata dal neo assessore regionale all’Agricoltura, Alessandro Beduschi, intervenuto al convegno sull’emergenza siccità e la gestione del rischio organizzato da Confagricoltura Brescia al Centro Fiera Montichiari. "La prospettiva – ha spiegato Beduschi - è quella degli investimenti, diretti da Regione, partendo dai fondi per l’innovazione del Psr. La sorpresa non ci deve più sorprendere: la carenza d’acqua sarà una calamità costante, per cui ci sarà un cambio di strategia con invasi, laghetti e miglioramento del reticolo idrico". Il report della stagione irrigua 2022, che sarà presentato il 26 aprile da Anbi evidenzia come lo scorso anno il fabbisogno irriguo netto abbia superato i 200 mm mensili rispetto alla media di 140 mm, con piogge che si sono fermate a 41 mm. Quest’anno si parte con riserve idriche dimezzate tra manto nevoso e laghi. "Il lago d’Idro – ricorda Giovanni Garbelli, presidente Confagricoltura Brescia – soffre di una criticità cronica, perché i regolamenti per l’acqua nel lago sono fatti prevedendo che fossero terminati alcuni lavori fermi invece da 15 anni. Il lago che potrebbe riempirsi fino a 50 cm in più, ma non viene fatto perché è in vigore questo regolamento e gli agricoltori vanno in sofferenza ogni anno. D’altra parte, il lago d’Iseo fino allo scorso anno alimentava fontanili e pozzi, ma gli usi plurimi, tra cui le centraline idroelettriche nel fiume Oglio, e il clima hanno fatto sì che si sia passati da una escursione media di 45-46 cm ai -12 cm di gennaio. Oggi siamo a +19 cm, con una stagione irrigua alle porte, arrivare ai +120 che ci consentirebbe di traguardare l’estate è impossibile". Aumentano gli agricoltori che decidono di assicurarsi: il valore assicurato dei bresciani di Agridifesa è cresciuto del 36,6%, arrivando a 344 milioni. Federica Pacella