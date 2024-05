La rapina a mano armata davanti alla banca frutta 20mila euro . Il malvivente ha esploso due colpi di pistola a salve

Era davanti alla banca, in attesa di versare i 20mila euro in contanti, incasso del fine settimana. Ma l’uomo, amministratore di una società di noleggio slot, è stato rapinato da un bandito armato di pistola, che è riuscito a divincolarsi e scappare con il bottino, nonostante il tentativo di inseguirlo e bloccarlo, durante il quale ha esploso due colpi a salve.

La rapina è stata commessa ieri mattina alle 8.45 a Fino Mornasco, in piazza Odescalchi davanti alla Banca Popolare di Sondrio, dove la vittima era in attesa di entrare. Alle sue spalle è arrivato il rapinatore: tuta da ginnastica e giubbino scuro con cappuccio, una quarantina d’anni circa, ha strappato la borsa dalle mani dell’amministratore. Nel tentativo di trattenere il denaro, entrambi sono caduti a terra, ma il rapinatore si è alzato ed è fuggito, inseguito da un passante che ha cercato di bloccarlo. Il bandito ha quindi esploso due colpi di pistola, a scopo deterrente, risultati a salve in quanto sul posto i carabinieri non hanno trovato traccia di bossoli. Il rapinatore è poi scomparso con la busta contenente i contanti. I carabinieri di Fino Mornasco hanno avviato le indagini, partendo dalle immagini delle videocamere di sorveglianza e dello stesso istituto di credito, che potrebbero aver ripreso la scena o comunque qualche dettaglio utile a orientare le indagini. La vittima e il testimone, hanno saputo fornire una descrizione sommaria del rapinatore, ma nessuno lo ha visto distintamente in faccia. Pa.Pi.