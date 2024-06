La nuova Amatori Lodi punta allo scudetto, torna anche l’attaccante Compagno

Dopo tre stagioni consecutive senza nuovi titoli in bacheca l’Amatori Lodi vuole tornare a vincere.

Proverà a farlo ripartendo da uno degli uomini simbolo degli ultimi trionfi datati 2021.

Il club lombardo ha dato il via in grande stile alla pre-season annunciando il ritorno a Lodi di Francesco Compagno.

L’attaccante, classe 1999 e neo campione d’Italia con Forte dei Marmi, rivestirà la maglia giallorossa dopo averlo fatto tra il 2017 e il 2021. Compagno nella sua prima esperienza a Lodi ha totalizzato 113 gol in 150 presenze contribuendo alla conquista di quattro trofei e diventando l’idolo dei tifosi.

Quegli stessi tifosi che lo hanno riaccolto con una grande ovazione nella serata di presentazione organizzata dalla società.

"Il ritorno di Francesco è il grande colpo dell’estate lodigiana 2024", ha spiegato con orgoglio il presidente dell’Amatori, Gianni Blanchetti. Oltre all’arrivo del nuovo attaccante Lodi ha confermato per la prossima stagione coach Bresciani e tutti i principali titolari: da capitan Grimalt ai bomber Faccin e Fernandes, passando per Antonioni, Giovannetti, Nadini e Najera. Conferme che dimostrano le chiare ambizioni della società e il desiderio di tornare veri protagonisti in Italia.

Una società dalle grandi tradizioni che vuole tornare a scrivere la storia. Alessandro Stella